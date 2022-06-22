عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو يرصد آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان، ليل الثلاثاء الأربعاء، وتسبب بسقوط المئات بين قتلى وجرحى، بحسب المعلومات الأولية.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، أودى بحياة 950 شخصا على الأقل وأسفر عن إصابة المئات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

وكتب أحد سكان العاصمة الأفغانية كابول على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يقول «هزات قوية وطويلة». وقال أحد سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان «كان قويا».

📹 تسبب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات ضرب جنوب شرق #أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء بسقوط المئات بين قتلى وجرحى، بحسب المعلومات الأولية. #فرانس_برس pic.twitter.com/Hn1q7Z2ief — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 22, 2022

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على «تويتر» إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض.

وقال محمد نسيم حقاني رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أن 25 شخصا آخرين قتلوا في خوست وخمسة في ننكرهار، ويجري البحث عما إذا كان هناك ضحايا آخرين.