أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 540.5 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 540 مليونا و567 ألف حالة، مقابل 539 مليونا و713 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز 6 ملايين و322 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و622 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.