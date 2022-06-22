أكد مصدر روسي، اختفاء طائرة من طراز "إيه إن ـ 30" من على شاشات الرادار في جمهورية ساخا "ياقوتيا" التي تقع شرق سيبيريا.

وأفاد المصدر حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك وعلى متنها 7 أشخاص، مشيرا إلى أن عملية البحث مازالت مستمرة بواسطة مروحية من طراز "مي ـ 8" وطائرة دورية من طراز "إيه إن ـ 26"، وذلك للبحث عن الطائرة المفقودة.

يذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء طائرة من طراز "إيه إن ـ 26" وعلى متنها 3 أشخاص في طريقها إلى منصة "فيرتيكالني".