سفير موسكو بواشنطن: السفارة الروسية لم تتلق أي طلبات بشأن المرتزقة الأمريكيين

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء إن السفارة الروسية في واشنطن لم تتلق حتى الآن أي طلبات من الإدارة الأمريكية بشأن اثنين من المرتزقة الأمريكيين اللذين تم أسرهما في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية قوله -ردا على أسئلة الصحفيين- "لم تكن هناك طلبات مقدمة للسفارة. ولا أؤكد تلقي طلب من هذا النوع من الجانب الأمريكي".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد صرح أمس الثلاثاء بأن الإدارة الأمريكية "على اتصال بالسلطات الروسية فيما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين الذين ربما تم القبض عليهما أثناء القتال في أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن أمريكيين اثنين تم أسرهما مؤخرا في دونباس لكونهما مرتزقة وبالتالي لا يخضعان لاتفاقية جنيف".

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أن أفعال الأمريكيين الأسيرين "يجب التحقيق فيها وتقديمهما للعدالة". ومع ذلك ، لم يستبعد احتمال أن تحكم عليهما المحكمة بعقوبة الإعدام.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن جنديين أمريكيين سابقين هما، ألكسندر درويك ، 39 عاما وآندي هوينه البالغ من العمر 27 عاما قد تم القبض عليهم بالقرب من خاركوف في 16 يونيو .وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بالقرب من خاركوف الذين جاءا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال.