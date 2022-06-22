ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل -عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام- بلغ حاليا 488.7 مقابل 458.5 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 472.4، وقبل شهر 322.4.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 119 ألفا و232 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 92 ألفا و344 إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 104 حالات، مقابل 112 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 27 مليونا و454 ألفا و225 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.