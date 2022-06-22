الكرملين: لا يمكننا ضمان عدم صدور حكم بإعدام المرتزقين الأمريكيين المأسورين في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لا يمكنها ضمان عدم صدور حكم بالإعدام في دونيتسك على المرتزقين الأمريكيين اللذين وقعا في الأسر بضواحي خاركوف (شرقي أوكرانيا).

وقال بيسكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - إن الأمريكيين الذين اسروا في أوكرانيا لن يواجها مصير البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، الذين سبق أن حكمت عليهم محكمة جمهورية دونيتسك بالإعدام "لا يمكنني ضمان أي شيء، فالأمر يعتمد على التحقيق".

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الأسبوع الماضي أن جنديين أمريكيين سابقين هما ألكسندر دروك (39 عامًا) وآندي وينه (27 عامًا) أسرا بالقرب من خاركوف.

وأضافت أن اعتقالهما سيكون أمرًا حساسًا من الناحية الدبلوماسية، حيث "سيسعى الكرملين إلى استخدام ذلك دليلًا على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب، ومن المرجح أن يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنازلات كبيرة مقابل إطلاقهما".

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