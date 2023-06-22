 الأهلي يمنح الشحات مهلة أخيرة لحسم موقفه من التجديد - بوابة الشروق
الخميس 22 يونيو 2023 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يمنح الشحات مهلة أخيرة لحسم موقفه من التجديد

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:35 م

منح النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهلة أخيرة لنهاية الأسبوع المقبل لحسم موقفه من تجديد تعاقده أو توجيه الشكر له.
وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بنهاية هذا الموسم وفتحت معه إدارة التعاقدات بالنادي ملف التجديد حيث وافقت على الطلبات التى اشترطها وكيله لتوقيع عقد جديد إلا أن اللاعب طلب منحة مهلة للتفكير .

وعلمت الشروق أن اللاعب طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم مع رفع بند نسبة المشاركة وهو ماوافق عليه الأهلي قبل أن يطلب اللاعب بعض الوقت للتفكير خصوصا بعد تلقيه عروض شفهية من بعض الأندية الخليجية.
وقال مصدر مقرب من اللاعب أن اللاعب طلب الحصول بالفعل 15 مليون جنيه فى الموسم ولكن التغييرات التى حصلت فى سعر العملة جعل المقابل المادي قليل نسبيا، ولكن رغم ذلك تبقى فرص تجديد عقد الشحات مع الأهلي كبيرة للغاية.
وقدم الشحات موسما مميزا مع الأهلي هذا الموسم وساهم بشكل كبير فى تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك