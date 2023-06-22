بدأت أيام الحج ومعها تتحرك القلوب شوقا لزيارة بيت الله الذي يحجه الناس منذ عهد سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وقد يعطي ذكر أوصاف الكعبة المشرفة السكون لجوارح المشتاقين للتلذذ برؤية الكعبة، لذلك تحوي السطور التالية على أوصاف للكعبة وأركانها وما تحويه بداخلها.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي وصفا تفصيليا للكعبة المشرفة بدءا من أركانها الخارجية وحتى المقتنيات الداخلية لها.

- هيئة الكعبة المشرفة

تتخذ الكعبة شكل المكعب، إذ يرتفع سطح الكعبة بمقدار 15 مترا، بينما يعد ذلك 3 أضعاف ارتفاعها عندما بناها نبي الله إبراهيم عليه السلام.

ويبلغ طول الركن الشمالي والجنوبي للكعبة 10 أمتار، بينما يبلغ طول الركنين الشرق والغربي 12 مترا.

- أركان الكعبة وفضائلها

يبدأ الطواف وينتهي عند الركن الأسود من الكعبة، والذي يقع بالجهة الشرقية مقابل بئر زمزم، ومقام إبراهيم عليه السلام، وجبلي الصفا والمروة.

ويحوي الركن 3 معالم هامة، وهي الحجر الأسود، وباب الكعبة، والملتزم بين الباب والحجر الأسود.

ويستحسن الدعاء عند الملتزم، وهو المسافة بين الباب والحجر الأسود كما سبق ذكره، ويبلغ طوله نحو مترين، أما الحجر الأسود وهو نقطة بداية ونهاية الطواف، فهو حجر بيضاوي أسود اللون من الخارج محاط بإطار من الفضة.

ويحوي الركن الأسود أيضا المعجن، وهي حفرة كان يعجن بها نبي الله ابراهيم عليه السلام حجارة الكعبة، يذكر أن الحفرة بعمق 27 سنتيمترا وتم ردمها لتجنب إصابات الحجاج، ولكن من السهل الاستدلال على مكانها المميز بـ8 قطع من أحجار المرمر النفيسة.

ويلي الركن الأسود في حركة الطواف، الركن العراقي والذي يقع شمالي الكعبة المشرفة، ويحوي في نهايته الغربية حجر نبي الله إسماعيل عليه السلام، وتعد تلك المنطقة من الكعبة نفسها وليس من محيطها، ويبلغ ارتفاع الحجر 1.3 متر وهو مزين بالرخام النفيس.

ويعلو الركن العراقي، وتحديدا فوق حجر إسماعيل، ما يعرف بالميزاب أو المزراب وهو من الذهب الخالص ويرجع لعهد الدولة العثمانية، ويستخدم لتصريف مياه الأمطار من أعلى سطح الكعبة وتعلوه مسامير لمنع وقوف الطيور أعلى السطح.

ويتبع الركن العراقي حسب حركة الطواف الركن الشامي غربي للكعبة المشرفة وهو يطل على حجر إسماعيل من جهة الركن الشمالية، ويقع جنوبي الكعبة المشرفة الركن اليماني والذي يفضل المسح عليه والدعاء عنده والتكبير عند الطواف به.

- الشذروان

يحيط بهيكل الكعبة المشرفة ما يشبه الدعامات التي تقوي أساسها، ويحيط بـ3 أركان عدا الركن الأسود، وتتألف من 68 حجرا، وتكون على هيئة السنام، واختلف العلماء في صحة الطواف داخل الشذروان، فمنهم من يرى أنه يعتبر من داخل الكعبة ولا يصح الطواف داخله، ومنهم من يرى أنه من الدعائم وليس من هيكل الكعبة الداخلي فيصح الطواف به، وكان ذلك رأي الإمام ابن تيمية.

- الكسوة

تكسى الكعبة بأثواب من الحرير الخالص، أسود اللون، ومكتوب عليه ومزخرف بأسلاك الفضة، بينما يتم تبطين كسوة الكعبة بأثواب من القطن، ويحيط بالكسوة أعلى الكعبة حزام مكتوب عليه أذكار وآيات قرآنية بالفضة، وتشد أستار الكعبة من الأعلى والأسفل بـ41 حلقة لتثبيتها.

- الكعبة من الداخل

يبدأ دخول الكعبة من الباب الذي يرتفع عن الأرض بـ3 أمتار ويتم الصعود إليه بسلالم، يزن باب الكعبة 280 كيلوجراما من الذهب الخالص وطوله 3 أمتار.

تحوي الكعبة بداخلها دورقا لغسل الجدران بماء زمزم، وكذلك صندوق من العطور الفاخرة لتعطيرها، وتغطي جدران الكعبة من الداخل الكسوة، بينما يبدو جزء قليل من الرخام الأبيض وكذلك أرضية الكعبة من الرخام الأبيض عدا الأطراف، وقطعة رخام بالمنتصف يقال إنها موضع سجود الرسول صل الله عليه وسلم.

وتتوسط الكعبة 3 أعمدة خشبية عمرها أكثر من 1300 سنة بلون بني غامق مميز، وتعمل الأعمدة لحمل سقف الكعبة المشرفة.

ويربط أعمدة الكعبة قضيب ذهبي محمل بالمصابيح الفضية العائدة لعهد العثمانيين، ويتم الصعود لسطح الكعبة من الداخل عبر سلم حلزوني له باب من الذهب الخالص يسمى باب التوبة.

وتعلو جدران الكعبة المشرفة من الداخل 10 رخامات نفيسة مكتوبة معظمها بخط الثلث، وتشير كل منها لأحد الحكام الذي قام بإحدى عمليات الترميم والتوسعة.