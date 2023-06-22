تموين الإسكندرية: التحفظ على 3 أطنان ذرة مجروش و1500 كيلو جرام من السكر مجهول المصدر

وجه محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات؛ حماية للمواطنين من الغش التجارى والاستغلال لضبط آليات السوق.

وشنت إدارة تموين العامرية التابعة لمديرية التموين حملات رقابية مكثفة تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزنين أعلاف لحيازته 60 "شيكارة" ذرة مجروش؛ تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما مجهول المصدر، وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي 3 أطنان ذرة مجروش، كما جرى ضبط زيت أولين سبق اعادة تكريره ليستخدم فى العلف الحيوانى ولا يوجد عليه أي بيانات، وتم التحفظ على 59 "جركن بلاستيك" يزن "الجركن" 17 كيلو جراما تقريبا، بإجمالي واحد طن زيت أولين بدون بيانات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته أرز مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 1500 كيلوجرام من الأرز مجهول المصدر.

كما تم ضبط محل جملة لبيع السجائر لامتناعه عن بيع السجائر للمواطنين، وتم التحفظ على 900 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.



