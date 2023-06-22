المعارضة تتهم رئيس وزراء إسكتلندا بإهدار أموال دافعي الضرائب على منشورات دعائية

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف تعرض لانتقادات بدعوى إهدار أموال دافعي الضرائب على "الدعاية" بعدما قالت الحكومة إنها ستنشر مزيدا من المنشورات بشأن استقلال اسكتلندا.



وقال وزير شئون الاستقلال، جيمي هيبورن إنه يمكن للاسكتلنديين توقع مزيد من المنشورات في سلسلة الحكومة الاسكتلندية: "بناء اسكتلندا الجديدة".



ويأتي ذلك بعد إصدار منشور يحدد الخطوط العريضة للخطط الخاصة بدستور مكتوب لاسكتلندا المستقلة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



لكن المحافظون الاسكتلنديون اتهموا يوسف وهو أيضا زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء محاولة "يائسة" لإبقاء حزبه مخلصا لـ"القضية الوحيدة" التي يكمنهم الاتفاق عليها.



وقال وزير دستور الظل الاسكتلندي المحافظ، دونالد كاميرون: "يريد الناس من كلا حكومتي اسكتلندا (الحكومة الفعلية وحكومة الظل المعارضة) التركيز على أولوياتهما الحقيقية وهي أزمة تكلفة المعيشة وفترات الانتظار غير المقبولة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بدلا من محاولة تقسيم المملكة المتحدة".



وأضاف: "لكن في محاولة يائسة للحفاظ على تماسك الحزب الوطني الاسكتلندي المتناحر والذي يواجه فضائح، يركز حمزة يوسف المتعثر على القضية الوحيدة التي يتفق عليها القوميون، الأمر الذي أثار استياء غالبية الاسكتلنديين"، على حد تعبيره.



وتابع : "أوراق الدعاية هذه الخاصة بالحزب الوطني الاسكتلندي هي إهدار لأموال دافعي الضرائب".



في المقابل، قال الوزير هيبورن إن الحكومة الاسكتلندية "توسع نطاق" طموحها لإعطاء الاسكتلنديين معلومات عن مستقبل البلاد خارج المملكة المتحدة.



وأضاف أن بريطانيا توجه اسكتلندا "في الاتجاه الخاطئ"، مشيرًا إلى انخفاض مستويات المعيشة.



وتابع: "أصبح الأمر الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لأن يقدم بديل إيجابي للناس هنا".



ومضى قائلا: "لذلك، في أعقاب إطلاق مقترحات الحكومة الاسكتلندية لوضع دستور مكتوب في اسكتلندا، سيتم إطلاق المزيد من الأوراق ضمن سلسلة بناء اسكتلندا الجديدة هذا الصيف، حيث نوسع نطاق عملنا لإثبات أن مستقبلًا أفضل ممكن كدولة مستقلة".



وتابع: "الحكم الذاتي أمر طبيعي، فقط انظر إلى نجاح الدول الأوروبية ذات الحجم المماثل التي رسمت مسارها الخاص وهي أكثر ثراءً ومساواة من المملكة المتحدة"، على حد قوله.