قالت سالي زينهم، المسئول عن ملف العنف الأسري في الأمم المتحدة، إن هناك مسحا تم ما بين المجلس القومي للمرأة والصندوق بين أنه هناك مليون سيدة مصرية تترك بيتها نتيحة العنف الأسري سنويا، مما يترتب عليه أزمة لحوالي ١١٣ ألف طفل من الأسر.

وأضافت خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، أن النتائج السابقة تسببت في تغيب السيدات نصف مليون يوم عمل نتيجة تعرض السيدات للعنف الأسري.

واستعرضت أسباب العنف الأسري موضحة أن بعضها متعلقة بالأعراف والتقاليد في الأسرة المصرية، مطالبة بقانون موحد لحمي المرأة المصرية من كل أشكال العنف، وإتاحة خدمات للمرأة المعنفة بكل المحافظات من خدمات طبية أو نفسية وسد الفجوة في توفير الدعم للمرأة المعنفة.