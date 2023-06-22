طلب إحاطة بالنواب يدعو لحظر لعبة subway: تدعم المثلية الجنسية وتهدد الأمن القومي

تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استخدام لعبة "subway" في دعم المثلية الجنسية، ونشر ثقافتها خلال الفترة الأخيرة بما يمثل خطورة على المجتمع المصري.

وقال عصام في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاستياء بين المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، بعدما انتشر التحديث الجديد للعبة subway، وهو يدعم فكرة المثلية الجنسية عن طريق إضافة أعلام ولافتات تتضمن شعار المثلية الجنسية؛ بهدف نشر تلك الثقافة بين الأطفال والشباب والأجيال الجديدة.

وأضاف عصام: أرى أن تلك الخطوة تمثل تهديدا خطيرًا للأمن القومي المصري، نظرًا لأن تلك اللعبة تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المصري ويعرفها ويلعبها عدد كبير من الشباب والأطفال أيضا، وهو الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا، نظرا لأن انتشار مثل تلك الأعلام والشعارات الخاصة بالمثلية الجنسية، باستمرار أمام الأطفال، يمثل تهديدا بقبول هؤلاء الأطفال لفكرة المثلية الجنسية وكأنها أمر طبيعي غير محرم دينيا وأخلاقيا ويتنافى مع ثقافتنا.

وتابع عضو مجلس النواب: هذه الواقعة ليست الأولى، رغم اختلافها بأنها استخدمت لعبة شهيرة، فقد كان هناك العديد من الألعاب وأفلام الكارتون التي تدعم هذه الفكرة، مما يهدد بخطورة الأمر على المجتمع والأمن القومي المصري.

وطالب النائب محمود عصام موسى، بحظر تلك اللعبة في مصر، إلى أن تزيل تلك الشعارات منها، وتصبح آمنة على الأطفال والشباب المصري.