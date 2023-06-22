فريدة الشوباشي: المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن محمد مرسي حين خاطب شيمون بيريز بـ"صديقي" كتبت مقالا أهاجمه، فأنا فقدت وظيفتي في مونت كارلو لأنني رفضت أن أصافح بيريز.



وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تفاعلت مع المظاهرات حين وجدت المصريين في الشوارع في 30 يونيو، ودائما المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة، و30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ.



وأوضحت أنها تعتبر نفسها بنت الجيش، لأن كل المعارك التي خاضتها مصر خاضتها جيشا وشعبا، والجيش هم أبناء الشعب، والرئيس السيسي قال "إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة"، وقتها قلت إن السيسي رئيسي.



وذكرت أن محمد مرسي كان لا ينطق إلا حين يأذن له المرشد، فهو ليس رئيسا، وفي هذا العام الذي قضوه في الحكم لم نر بناء في مصر، كل ما رأيناه هو هدم، بينما نجد مصر الآن تبني فقط، حتى مع الدول العربية، تبني وتوحد الجميع.