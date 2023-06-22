 فريدة الشوباشي: المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة - بوابة الشروق
الخميس 22 يونيو 2023 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

فريدة الشوباشي: المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة


نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:39 م
قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن محمد مرسي حين خاطب شيمون بيريز بـ"صديقي" كتبت مقالا أهاجمه، فأنا فقدت وظيفتي في مونت كارلو لأنني رفضت أن أصافح بيريز.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها تفاعلت مع المظاهرات حين وجدت المصريين في الشوارع في 30 يونيو، ودائما المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة، و30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ.

وأوضحت أنها تعتبر نفسها بنت الجيش، لأن كل المعارك التي خاضتها مصر خاضتها جيشا وشعبا، والجيش هم أبناء الشعب، والرئيس السيسي قال "إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة"، وقتها قلت إن السيسي رئيسي.

وذكرت أن محمد مرسي كان لا ينطق إلا حين يأذن له المرشد، فهو ليس رئيسا، وفي هذا العام الذي قضوه في الحكم لم نر بناء في مصر، كل ما رأيناه هو هدم، بينما نجد مصر الآن تبني فقط، حتى مع الدول العربية، تبني وتوحد الجميع.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك