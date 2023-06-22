مستوطنون إسرائيليون يحاولون مهاجمة قرية فلسطينية في رام الله مجددا

جدد مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الخميس، محاولة اقتحام بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله، بعد هجوم أمس الذي أسفر عن احتراق منازل وسيارات واستشهاد فلسطيني، وما ترتب عليه من إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وأوضح رئيس بلدية ترمسعيا أديب لافي، في تصريح صحفي، أن 4 مستوطنين حاولوا اقتحام مشارف الحارة الغربية عبر مدخل البلدة الرئيسي، فتصدى لهم الأهالي ومنعوهم من التقدم.

وأردف لافي أن المستوطنين أطلقوا النار في الهواء، ولم يتمكنوا من التقدم نحو منازل المواطنين.

وعلى صعيد متصل، أصيب فلسطينيان، في اعتداء للمستوطنين، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المصابين وصلا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد إصابتهما برضوض وكدمات، جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل عشرات المستوطنين أثناء عودتهما من عملهما.