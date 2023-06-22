وزير الموارد المائية السوداني: النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بوضع قضية المياه في قلب القضايا

قال بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، إن تحقيق النمو الاقتصادي لن يكون إلا بوضع قضية المياه في قلب القضايا، وأن يكون لدى الدول الإفريقية الرغبة في الاستثمار في قطاع المياه لتحقيق النمو الاقتصادي.



وأضاف في لقاء خاص مع "قناة القاهرة الإخبارية"، أننا كقارة مترامية الأطراف، ونحتاج الكثير من الجهد والوقت للتعاون، ولا بد أن نعمل حاليا على حفظ حقوقنا، والتمثيل في كل المؤتمرات حول العالم.



وأوضح أن إحدى الخطط الرئيسية لحكومة جنوب السودان، هي توفير مياه نظيفة، لزراعة الأرض الخصبة، وهناك الكثير من السبل التي يمكن أن نحقق بها مبادرة أوير، ومنها الحصول على التكنولوجيا الخاصة، وهي إحدى أسس تحقيق التنمية المستدامة.