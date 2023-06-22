رئيس وزراء الهند يمارس اليوجا في حديقة الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أدى وضعيات رياضة "اليوجا"، مثل وضعية الكوبرا، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضمن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وفي الحديقة الشمالية بمقر الأمم المتحدة، انحنى مودي أمام تمثال لزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي، قبل قوله إن اليوجا ممارسة لجميع الأعمار ومتاحة لجميع الأديان والثقافات.

وأضاف مودي: "إنها تقليد قديم جدا، لكن كما الحال مع جميع التقاليد الهندية القديمة، فهي أيضًا حية وديناميكية. اليوجا عالمية حقا".

واتخذ مودي مكانه على بساط اليوجا إلى جانب ألف شخص أو أكثر آخرين، حيث شارك في تمارين للتنفس امتد لحوالي 35 دقيقة، والتأمل، وإجراء انحناءات خلفية، من بين أوضاع تمارين أخرى – مثل وضعية التمساح والضفدع والجمل. وقال: "الأمر لا يتعلق بممارسة التمرين على بساط فحسب. اليوجا طريقة حياة".

وجاءت هذه الفاعلية بالتزامن مع اليوم العالمي لليوجا، والذي أقنع مودي الأمم المتحدة بجعله احتفالًا سنويًا.

ومن المقرر أن يحضر مودي مأدبة عشاء رسمية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، مساء اليوم الخميس، بعد مخاطبة الكونجرس وعقد مؤتمر صحفي نادر مع بايدن.

ونظرا لأن مودي يتبع حمية نباتية، سيكون العشاء الرسمي نباتياً احتراماً له. وبحسب "جارديان"، ستضم قائمة الطعام في البيت الأبيض من أجل هذا العشاء الفطر المحشو وكيك الفراولة الهش.