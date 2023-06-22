أحمد غنيم: متحف الحضارة يسعى لرفع الوعي السياحي والأثري من خلال الفعاليات والأنشطة الفنية

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن المتحف سيطلق عددا من المبادرات الهامة، أهمها مبادرة "مصر الخالدة"، على مدار العام الجاري، وذلك وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى؛ وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.



وأضاف غنيم، خلال حفل السوبر أينو أمير سليم، بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح المتحف، أن المتحف يسعى لرفع الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الشهور الماضية والمقبلة.



وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة ظلت لسنوات طويلة مصدر إلهام لصناع السينما في مصر والعالم، وهو ما حقق لهذه الحضارة مزيد من الانتشار في كل مكان.



وأشار، إلى أن الفن كان أبرز أدوات المعرفة ووسيلة من الوسائل الثقافية الفعالة، التي تهدف للارتقاء بالمجتمع، كما أنها تلعب دوراً بارزاً في تشكيل قيمه وعاداته وفنونه.



وتابع غنيم، أن المتحف مؤسسة ثقافية أثرية اقتصادية، تستقبل كل أطياف المجتمع، بجانب إقامة الفعاليات عن طريق شركات متخصصة في مثل هذه الأنشطة حتى تخرج بصورة مناسبة، مع اتباع المعايير الخاصة المتحف التي وضعت للحافظ على مكانة وأثرية المتحف.