وزير الموارد المائية بجنوب السودان: نتعاون مع مصر في كل المجالات

قال وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان بال ماى دينج، إن بلاده تجمعها علاقات متبادلة وثنائية وتعاون مع مصر في كل المجالات؛ مثل التعليم وقطاع المياه.

وأضاف في لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن التعاون بين جنوب السودان ومصر هو أحد دعائم «أمكاو»، مشيرًا إلى أن «مصر لديها التكنولوجيا والمهارات اللازمة».

وأوضح أن مخرجات النقاشات التي أجريت مع مؤتمر الوزراء، تهدف للوفاء بكل الالتزامات لتحقيق أهداف الصحة العامة، مثل قطاع المياه، قائلًا إنه قلب التنمية الاقتصادية في إفريقيا التي تمتلك 60% من حجم الأراضي الزراعية في العالم.

ولفت إلى أهمية الاستغلال أمثل لموارد القارة المائية، ووضع نظام له معايير كثيرة لصالح القارة بأكملها، مضيفًا: «إفريقيا لا تساهم في التلوث المسبب لتغير المناخ، لكننا ضحايا هذا التغير، ويجب تعويضنا، ولا بد أن يكون هناك ممثلون لإفريقيا في مفوضية المياه في الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن مصر تدعم عدد من الدول في تنمية الموارد المائية، من حفر آبار وإنشاء المعامل والبنية التحتية، كما تدعم الحكومة المصرية البرامج التدريبية لبناء القدرات في بلاده للصمود أمام المشكلات التي تواجه البلاد.