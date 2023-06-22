3 ضحايا و5 جرحى في انفجار غاز بمبنى سكني في كييف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على الأقل وجرح خمسة آخرون، اليوم الخميس، في انفجار غاز دمر جزئياً مبنى سكنياً من 15 طابقاً في كييف، وفق حصيلة جديدة أعلنتها النيابة العامة.



وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط ضحيتين. وقرابة الظهر، عثر على جثة امرأة بين أنقاض الطابق السادس، حسبما ذكرت النيابة على تطبيق "تليجرام"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



والانفجار الذي دمر بالكامل عدداً من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلاً "ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز"، وفق النيابة العامة.



ويعمل عناصر الانقاذ على التأكد من عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت الركام، فيما فُتح تحقيق بشبهة "انتهاك إجراءات السلامة".