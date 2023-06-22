وزير الموارد المائية السوادني: مصر تدعم عددا من الدول في تنمية الموارد المائية

قال بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، إن جنوب السودان لها علاقات مبتادلة وثنائية وتعاون مع مصر، في كل المجالات، مثل التعليم وقطاع المياه، ولذا فإن التعاون بين جنوب السودان ومصر هو أحد دعائم "أمكاو"، فمصر لديها التكنولوجيا والمهارات اللازمة.



وأضاف في لقاء خاص مع "قناة القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، أن مخرجات النقاشات التي أجريت مع مؤتمر الوزراء، كانت تهدف للوفاء بكل الالتزامات لتحقيق أهداف الصحة العامة، مثل قطاع المياه، وهو قلب التنمية الاقتصادية في إفريقيا التي تمتلك 60% من حجم الأراضي الزراعية في العالم.



وذكر أننا يجب أن نضمن أن لدينا استغلالا أمثل لمواردنا المائية، ونظام له معايير كثيرة لصالح القارة بأكملها، فإفريقيا لا تساهم في التلوث المسبب لتغير المناخ، لكننا ضحايا هذا التغير، ويجب تعويضنا، ولا بد أن يكون هناك ممثلون لإفريقيا في مفوضية المياه في الأمم المتحدة.



ولفت إلى أن مصر تدعم عدد من الدول في تنمية الموارد المائية، من حفر آبار وإنشاء المعامل والبنية التحتية، كما تدعم الحكومة المصرية البرامج التدريبية لبناء القدرات في بلادنا للصمود أمام المشكلات التي تواجه البلاد.