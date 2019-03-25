المرصد: مقتل 3 مدنيين في قصف للحكومة السورية على مناطق للمعارضة

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قتل ثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، الأربعاء في قصف شنته القوات الحكومية السورية على مناطق المعارضة ، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قذائف سقطت على قرية كفر نوران بريف حلب الغربي شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة ما تعرف بهيئة تحرير الشام المسلحة.

كما أصيب ستة أعضاء من الجماعة خلال القصف، حسبما ذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

واستهدف القصف أيضا بلدتي كيتيان ومعرة النعسان بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وردا على ذلك، قصفت جماعات المتمردين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في قريتي كفر حلب وميزناز، غرب حلب.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن إدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا.

وشنت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا هجوما كبيرا في المنطقة في 2019، مما أثار مخاوف الأمم المتحدة بشأن سلامة المدنيين هناك.

وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما تدعم تركيا قوات المعارضة منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011.