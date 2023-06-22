أوكرانيا: جيشنا يحتوي القوات الروسية في الجبهة الشرقية

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الخميس، إن قوات بلادها تحتوي القوات الروسية على الجبهة الشرقية ولا تسمح لها بالتقدم ولو "مترا واحدا".



وكتبت ماليار على تطبيق تليجرام: "تواصل قواتنا الدفاعية احتواء تقدم القوات الروسية بشكل فعال"، في إشارة إلى أربعة قطاعات رئيسية في الشرق، بما في ذلك منطقة ليمان الواقعة في الشمال، حيث يقول المسئولون إن للقوات الروسية وجودا نشطا، بحسب وكالة "رويترز".



وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية "تتحرك تدريجيا إلى الأمام على الجبهة الجنوبية"، حيث استعادت عدة قرى الأسبوع الماضي، مؤكدة: "لقد حققنا نجاحا جزئيا. ندفع العدو إلى التقهقر".



كانت روسيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن كييف قلصت عملياتها مؤقتا في شرق أوكرانيا وجنوبها في إطار هجومها المضاد، و"تعيد تجميع" قواتها بعدما تكبدت خسائر.



وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: "بعد شنه أعمالا عدائية نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية وتكبده خسائر كبيرة، قلص العدو نشاطه وهو حاليا يعيد تجميع قواته".



ولم يتطرق وزير الدفاع الروسي إلى خسائر القوات الروسية.