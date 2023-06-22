وزير الخارجية الجزائري يبحث مع رئيسة الحكومة الصربية آفاق تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، واقع التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة الصربية، اليوم ببلجراد، لوزير الخارجية الجزائري، الذي وصل مساء أمس إلى صربيا في ثاني محطات جولته الأوروبية، والتي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأشادت رئيسة الوزراء الصربية بزيارة الوزير الجزائري وبما أفضت إليه المحادثات التي أجراها مع نظيره الصربي من خطوات وإجراءات عملية من شأنها إرساء أرضية متينة للدفع بعلاقات التعاون الثنائي وفق أولويات محددة تعود بالنفع على الجانبين.

كما شكرت الجزائر على دعمها لترشح بلجراد لاستضافة معرض "إكسبو 2027" خلال الانتخابات التي تمت اليوم والتي أسفرت عن فوز المدينة الصربية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن أحر تهانيه لجمهورية صربيا على إثر هذا الفوز المستحق، مجددا التعبير عن امتنانه نظير الدعم الذي قدمته صربيا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن.