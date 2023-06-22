قال محمد علي عبد المنعم أحد الكوادر الشبابية، وفريق إعلام حياة كريمة، إنه تم عقد الصالون الثقافي الأسبوعي، تحت عنوان "القواعد الإجرائية في الضبطية القضائية"، بحضور عدد من المحامين والسياسيين.



وناقشت الندوة طرق توعية المواطنين بسيادة القانون، حقوق وواجبات، والضبطيات القضائية والتعريف بالقانون الجنائي وقانون العقوبات والقواعد المنظمة لإجراء محضر شرطة، يأتي ذلك في إطار خطة الحزب بالمحافظة بعمل صالون ثقافي أسبوعي، يهدف للثقافة العامة للمواطنين.



أدار الندوة الدكتور حسام هيكل المحامي بالجنايات، والمستشار طه الزقلاوي خبير القانون التجاري والدولي والمحامي محمد سمير.

جاء ذلك في حضور النقيب السابق للمحامين والمحامي الجنائي سليمان أبو الحسن، وعلي عبد المنعم، وطه إبراهيم وهدى إسماعيل، وآمنة جمال أمين المرأة، وعدد من السياسيين والمهتمين بالشأن القانوني.