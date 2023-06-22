حسام بدراوي: مصر تملك من العظمة ما يجعلها دولة عظمى في عشر سنوات

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن مصر تخلصت من الحكم السياسي الديني في سنة، على عكس العديد من الدول التي فشلت في ذلك مثل باكستان والسودان وأفغانستان وإيران، لأن الشعب المصري به طاقة كامنة من الحضارة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «رووم»، ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن مصر تملك من القوة والقدرة والعظمة ما يجعلها دولة عظمى في عشر سنوات، لافتا إلى أن مصر لديها أكبر سوق في الشرق الأوسط ومكونات صناعة المستقبل بكل الأشكال والتوقعات.

وشدد أن مصر لا تحتاج 100 سنة للوصول إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه إنجلترا وفرنسا، لأن دورة الحضارة أصبحت قصيرة المدى، وما تحتاجه مصر للحاق بما يحدث في العالم من تطور وتقدم هما سنتان فقط.

وأبدى قلقه من أن تكون الطاقة السلبية هي المسيطرة على المجتمع المصري في هذه الفترة، خاصة وأن مصر لديها أكبر ثروة تاريخية من التراث الذي بدوره تحفيز البقاء والمزيد من التطوير، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة لديها موروث ثقافي مثل مصر.