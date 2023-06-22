قال هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إننا في أمس الحاجه لآلية للقياس، لمعرفة نسبة النجاح في الوصول الشرائح المجتمع، من خلال الأعمال الثقافية.

وأضاف أبو الحسن في كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أنه يجب تغيير النظرة للفنان الموظف او المثقف الموظف لمعالجة المؤسسات الثقافية معالجة جذرية.

وأكمل: مش مطلوب من الفنان أو الموظف إنه يصحى الصبح يقدم مسلسل ولا عمل ثقافي، لكن لابد من النظر إلى المنتج بعناية تامة، وقياس نسبة الوصول للجمهور، وأبواب وزارة الثقافة مفتوحة للجميع، لم تغلق أبدا امام أي مثقف أو فنان.

وأشار إلى أن هناك كنوز كبيرة من الشباب، تحتاج لاكتشافها، والعمل أيضا على تأهيل الكوادر الفاعلة، والتدريب على المهارات الجديدة، مثل الكمبيوتر والتسويق الرقمي.

ونوه إلى إمكانية إستخدام المواد الدعائية القصيرة، وكذلك الصور وفيديوهات قصيرة، لجذب المجتمع، ومخاطبة الاجيال الجديدةفي المحتوى المقدم.

وتطرق أبو الحسن للحديث حول مسألة حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أهمية وجود حماية كافية المحتوى المقدم، ليعود على صاحيه بالعائد.