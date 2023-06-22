الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قتلت 42 طفلا فلسطينيا في عام 2022

اتهمت الأمم المتحدة، إسرائيل بقتل 42 طفلا فلسطينيا في عام 2022، معظمهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، حسبما أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيويورك اليوم الخميس.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي تم إعداد التقرير نيابة عنه، عن "قلقه العميق" ليس فقط بسبب عدد الأطفال "الذين قتلوا وشوهوا" ولكن أيضا بسبب عدد الأطفال الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية.



ومع ذلك شدد جوتيريش على أن عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل قد تراجع.



وبلغ عدد القاصرين الذين تم تشويههم في المنطقة العام الماضي 524 قاصراً، منهم 517 فلسطينيا و7 إسرائيليين.



ولم تدرج الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية على قائمتها الخاصة بالمنظمات التي ترتكب جرائم خطيرة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. ووفقا لدبلوماسيين، مارست الولايات المتحدة ضغوطا قوية على المنظمة الدولية للحفاظ على تقييم تقرير الأمم المتحدة معتدلا قدر الإمكان.



يشار إلى أن الحالة الأمنية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يشوبها التوتر منذ فترة طويلة. ويلقى الفلسطينيون حتفهم بشكل متكرر في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بينما يموت الإسرائيليون في الهجمات الفلسطينية.



واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بأراضيهم لإقامة دولتهم عليها.