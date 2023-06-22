قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن 30 يونيو تعني بالنسبة لها إنقاذ مصر من التفتت، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية، كانت تتوقع تفتت مصر.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تربت على فداء مصر بحياتها، مشيرة إلى أن شقيقها تطوع مع الفدائيين.

وتابعت أن والدتها أخبرت والدها بمخاوفها من موت ابنها، بسبب التطوع مع الفدائيين، مضيفة: «والدي أجابها: (يموت، هو مش أحسن من اللي راحوا في سينا)».

وأوضحت أنها أيقنت أن الجماعة الإرهابية خطر على مصر، حينما رغب الإخوان في رضوخ مصر لدول أخرى لاعتبارات دينية، معقبة: «الأمة لا تقوم على أساس الدين، ومن يقتحم بيتي أيا كان دينه لن أقبله، وهم يريدون تفتيت مصر على أساس ديني».