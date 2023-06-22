أعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء، عن موافقته على مشروعين قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، لرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم الجزئية والابتدائية والاقتصادية.



وتستهدف الحكومة من هذه التعديلات تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية.



وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي تفاصيل تلك التعديلات التي من المقرر أن تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب لإقرارها، وموقف القضايا المنظورة حاليا.



• موقف القضايا الحالية



ينص مشروع القانون على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.



• المحاكم الابتدائية



* المواد قبل التعديل في قانون المرافعات:



مادة 42: تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه.



مادة 43: تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.



مادة 47: تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه.



* التعديل الجديدة:



- رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه (بدلا من 15 ألف جنيه).



- رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه (بدلا من 100 ألف جنيه).



- الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه، بدلا من 100 ألف جنيه.



• المحاكم الاقتصادية



المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية قبل التعديل:



- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.



- يكون الحكم الصادر نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.



- تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى -المنصوص عليها- إذا جاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.



* التعديلات الجديدة:



- ترفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية إلى 15 مليون جنيه (بدلا من 10 ملايين جنيه).



- يكون الحكم انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه (بدلا من 500 ألف جنيه).



- زيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه ليكون 500 ألف جنيه (بدلا من 250 ألف جنيه).



- تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى -المنصوص عليها- إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.



• المنازعات والدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها:



هي التى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:



١- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

٢ – قانون سوق رأس المال.

٣- قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

٤ – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

٥ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

٦ – قانون التمويل العقارى.

٧ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

٨ – قانون تنظيم الاتصالات.

٩ – قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

١٠- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

١١- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

١٢ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

١٣ – قانون التجارة البحرية.

١٤ – قانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب.

١٥ – قانون حماية المستهلك.

١٦- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

١٧ – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

١٨ – قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

١٩- قانون الاستثمار.

٢٠- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.