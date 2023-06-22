المفوضية الأوروبية: أوكرانيا حققت تقدما على مسار مفاوضات عضوية الاتحاد

قال المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس إن أوكرانيا أحرزت تقدما في الأشهر الماضية في الوفاء بشروط الاتحاد الأوروبي للبدء رسميا في مفاوضات الانضمام للتكتل.



وتقدمت كييف بطلب للانضمام للتكتل مطلع العام الماضي، وذلك بعد أيام من الحرب الروسية الأوكرانية، وتجري حاليا إصلاحات على الرغم من الحرب، على أمل البدء في المفاوضات بنهاية العام الجاري.



وقال فارهيلي للصحفيين في السويد إن أوكرانيا أكملت إصلاحات في اثنين من سبعة مجالات ذات أولوية.



وقال إن التقدم في المجالات الأخرى يمضي"على المسار" ويتم في الموعد.



وقال فارهيلي إن إصلاح المحكمة الدستورية يتبلور انتظارا لقراءة ثانية في البرلمان بكييف.



وأشار إلى أن الجهود الجارية في مجالات محاربة الفساد وغسل الأموال، إضافة إلى تقييد تأثير رجال الأعمال وتعزيز حقوق الأقليات، تتم بوتيرة أبطأ.



وأكملت مولدوفا، التي تقدمت بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أوكرانيا بفترة وجيزة، الإصلاحات في أربعة من أصل تسعة مجالات تحظى بالأولوية.



ويعني الوفاء بمعيار الأولوية، البدء في عمليات الإصلاح المطلوبة في الدول المرشحة للحصول على العضوية، والتي تتبعها مفاوضات مكثفة، حيث يتعين على الدول المتطلعة للعضوية أن تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ومعاييره.