أستاذ القانون دولي: استراتيجية أوروبا تحقيق للأمن للاستغناء عن بكين وموسكو

قال مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة استحواذ دول التزويد على الصناعات، وهو ما حدث في الصين عندما استحوذت بكين على تصنيع الكمامات أثناء جائحة كورونا، وفي المقابل لم تتمكن الدول من هذا تصنيع الأدوات الوقائية والتي كانت بأكملها في أيدي بكين.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي أدرك أن هناك خللا في العلاقة، وأنه يجب إعادة بناء تلك العلاقة على أساس أن تكون أوروبا وأمريكا في استقلال تام من الصين، وبالتالي مثلت سلسلة الإمدادات أزمة أساسية وكان لابد من حلها.



وأوضح أن أوروبا وأمريكا يتفقا على المبادئ التي يحكمها القانون الدولي وليس القوة والعنف على عكس الصين وروسيا، وأن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية جديدة كنوع من الحذر كي لا تعاد السياسيات الماضية التي جعلت من أوروبا سجينة إلى حد ما عندما وقعت الأزمة الروسية الأكرانية واستحوذت روسيا على البترول والغاز الخاص بها.





