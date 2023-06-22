 السيدة الأولى الأوكرانية: أبكي بصورة متكررة بسبب الحرب الروسية ضد بلادي - بوابة الشروق
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السيدة الأولى الأوكرانية: أبكي بصورة متكررة بسبب الحرب الروسية ضد بلادي

د ب أ
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:53 م

تقول زوجة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إنها تبكي بصورة متكررة بسبب الحرب الروسية ضد بلادها.

وقالت أولينا زيلينسكا لصحيفة ال موندو الإسبانية، في تصريحات نُشرت اليوم الخميس "اليوم، في هذا الحوار، ربما أبكي مجددا. هذا أمر يحدث لي بصورة متكررة".

وأضافت زيلينسكا - 45 عاما: "في النهاية أنا إنسانة، لدي مشاعر وأبكي".

وأوضحت للصحيفة أن الأمر كان أسوأ بالنسبة لها بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير العام الماضي".

وقالت: "في الأيام الأولى من الحرب، كل هجوم يؤذيني بصورة كبيرة. حتي في الفعاليات الرسمية، بكيت".


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