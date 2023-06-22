فرنسا تبدي رغبتها في توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين

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شجع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، على توثيق العلاقات الاقتصادية مع بكين، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وقال لو مير مساء الأربعاء في باريس: "نحن، الصين وفرنسا، شركاء اقتصاديون من الدرجة الأولى". وقال إنه ينبغي توسيع التعاون بين البلدين على أساس المنافسة المتساوية.

وخلال اجتماعه مع رواد الأعمال من البلدين، قال لو مير إن الشركات الفرنسية تحب الصين وتريد الاستثمار هناك والوصول إلى الأسواق بشروط عادلة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية جديدة، مثل التكنولوجيا البيئية.

وقال لو مير: "نريد أن نرحب بالمزيد من المستثمرين الصينيين في فرنسا"، مروجا للشراكات في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات.

وعقد الاجتماع بين لو مير ولي عشية قمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس، يحضرها رئيس مجلس الدولة الصيني.