وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذى حرص على إقامة مأدبة غداء لنظيره المصري.

يأتي ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.

وقالت مراسلة فضائية «القاهرة الإخبارية» فيروز مكي، إن ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، والذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على الدرج في استقبال نظيره وضيفه الكريم.

وأضافت: «لكن ماكرون في لفتة مهمة تقدم حتى سيارة الرئيس السيسي ورحب به بحفاوة بالغة، وتلك المأدبة الغذاء الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون القمة».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي -في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس خلال زيارته لباريس- إن هذه القمة تعقد بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة، وتهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي.

وأشار إلى وجود إجماع من جميع الدول؛ سواء المتقدمة أو النامية على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها وتأثيراتها المتراكمة حاليا، والتي تفوق تأثيراتها أثناء انتشار الفيروس، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى قصور شديد في سلاسل الإمداد وسوق الغذاء العالمي بالتوازي مع الاختلال الذي حدث بسبب تداعيات جائحة كورونا، وهو ما تسبب في إقدام الدول العظمى على خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهو رفع أسعار الفائدة 11 مرة متتالية؛ مما أدى إلى نزوح الكثير من رؤوس أموال من الكثير من دول العالم إلى حيث توجد نسبة الفائدة العالية.

وأضاف المتحدث أن الدولة المصرية لديها أساس اقتصادي قوي؛ نظرا للمشروعات الضخمة التي تم تأسيسها وإقامتها على مدى السنوات الماضية؛ مما أدى إلى القدرة على امتصاص هذه الصدمات والصمود في مواجهة الأزمات واستمرار الاقتصاد المصري في النمو، رغم الأزمة القاسية التي تسبب فيها التضخم؛ وهو ما ستركز عليه فرنسا خلال القمة؛ لإصلاح هذا الاختلال.

وأشار إلى أن القمة ستتناول -أيضا- مجابهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة في الدول النامية؛ وهو ما يتطلب إصلاح وتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف؛ ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات.