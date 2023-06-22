ماكرون: إلى الآن لم نجد الوسيلة التي نتغلب بها على الفقر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب أن نحدد أهدافنا للوصول إلى اتفاق فاعل ونتائج فعالة من خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" المنعقدة حاليا بباريس.

وأضاف ماكرون -في كلمته خلال افتتاح القمة الدولية المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس- "لابد أن نناقش هنا العديد من المسائل والموضوعات، وأي دولة يجب أن تحارب الفقر وأن تحافظ على البيئة، ولكن إلى الآن لم نجد الوسيلة التي نتغلب بها على الفقر".. موضحا أنه يجب على كل دولة أن تجد طريقها، فليس هناك نموذج مثالي للجميع، ولكن كل دولة يجب أن تجد الطريق المناسب للوصول إلى الهدف المنشود.

وشدد على أنه يجب علينا أن نواجه الخطر التمويلي في العالم، فضلا عن التغلب على قضية تغير المناخ، والتي تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات.

وأوضح ماكرون "إننا نحاول من خلال التمويلات المتعددة أن نتغلب على مثل هذه المشكلات، وخلال الأعوام الأخيرة حاولنا كثيرا الوصول إلى تلك الأهداف".