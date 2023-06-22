تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و788 شاحنة و200 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2323 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات تضمنت 5500 طن بضائع، و392 شاحنة و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و396 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفن "القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس"، واستقبل الميناء أمس السفن "الحرية ، أمل، بوسيدون إكسبريس".

ويشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع، و214 شاحنة من خلال وصول وسفر السفن "سينا، بريدج، آيلة".