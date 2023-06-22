الكويت تدعو الإعلاميين العرب للتنافس على جائزة التميز الإعلامي

طالب وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر محيسن بضرورة تفعيل السياسات والبرامج، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد محيسن، الذي شارك في الفعاليات ممثلا لدولة الكويت، أهمية البرامج في تعزيز العمل العربي المشترك، ونصرة القضايا العربية العادلة على المستوى الإعلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة انخراط الإعلام العربي في التحول الرقمي والإعلام التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح محيسن أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب اعتمد مقترح "الكويت عاصمة للإعلام العربي لسنة 2025"، مثمنا هذا الاعتماد الذي يشكل فرصة لإبراز دور دولة الكويت في توحيد ودعم العمل العربي المشترك لاسيما في مجال الإعلام.

ولفت محيسن إلى أن الكويت ترعى جائزة التميز الإعلامي في مجال البيئة، داعيا الإعلاميين العرب الى التنافس بأعمال اعلامية متميزة تخدم قضايا البيئة والتنمية المستدامة.