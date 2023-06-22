إدانة رجل أمريكي باستيراد فسيفساء قديمة من سوريا بشكل غير قانوني

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن أحد سكان كاليفورنيا أدين الأربعاء باستيراد فسيفساء يعتقد أن عمرها 2000 عام من سوريا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ووفقا للسلطات الأمريكية، استورد محمد ياسين الشريحي (56 عاما) بشكل غير قانوني الفسيفساء التي تصور نصف الإله الروماني هرقل في أغسطس 2015، مدعيا أنه كان يستورد بلاط السيراميك من تركيا بقيمة أقل من 600 دولار.

وقدر خبير التقييم في الحكومة الأمريكية قيمة العمل الفني، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الإمبراطورية الرومانية وهو من أصل سوري، بمبلغ 450 ألف دولار. وكان الشريحي قد دفع حوالي 12,000 دولار مقابل ذلك و40 ألف دولار أخرى لترميمه.

وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي، المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، يبلغ طول الفسيفساء حوالي 5.5 متر وطولها 2.4 متر. وتصور مشهدا من الأساطير اليونانية يظهر فيه هرقل وهو ينقذ بروميثيوس ، الذي تم تقييده بالسلاسل في صخرة من قبل زملائه الآلهة لسرقة النار للبشرية.

وأدين الشريحي بتهمة دخول سلع سرية بشكل غير قانوني ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 31 أغسطس.