الكشف على 1347 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في قرية الوسطاني مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".



وأضاف الدكتور محمد الغباشي مدير ادارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1347 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 5 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ2 حالة، بالإضافة إلى إجراء 456 تحليلا معمليا، و42 أشعة عادية، و27 موجات صوتية.



كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا على استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.