قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إنها توقعت أن الإخوان لن يستمروا في الحكم؛ لأنهم أجبروا المجتمع على أسلوب حياة ليس مصريًا وليس من الدين.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الدين الإسلامي هو أعظم ديمقراطية»، مستشهدة بقوله تعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وأشارت إلى أنها تيقنت من سقوط الإخوان حينما قالوا: «نحكمكم أو نقتلكم»، مضيفة: «ليست مصر التي يمكن أن تحكم بهذا القمع، وتلقيت تهديدات بالقتل، ورفع حازم أبو إسماعيل صورتي في المظاهرات باعتباري مطلوبة للاغتيال».

وذكرت أنها كتبت مقالًا هاجمت فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، حينما خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، قائلًا «صديقي»، منوهة أنها فقدت وظيفتها في مونت كارلو؛ لأنها رفضت مصافحة بيريز.

وروت أنها تفاعلت مع المظاهرات حين وجدت المصريين في الشوارع في 30 يونيو، معقبة: «دائما المصريون يقفون وقفة جادة في المواقف الصعبة، و30 يونيو من أعظم ثورات التاريخ».

وأوضحت أنها تعتبر نفسها بنت الجيش، لأن كل المعارك التي خاضتها مصر خاضتها جيشا وشعبا، مستطردة: «الجيش هم أبناء الشعب، والرئيس السيسي قال: (إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة)، وقتها قلت إن السيسي رئيسي».

وأوضحت أن محمد مرسي كان لا ينطق إلا حين يأذن له المرشد، مختتمة: «فهو ليس رئيسا، وفي هذا العام الذي قضوه في الحكم لم نر بناء في مصر، كل ما رأيناه هو هدم، بينما نجد مصر الآن تبني فقط، حتى مع الدول العربية، تبني وتوحد الجميع».