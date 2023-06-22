سمير فرج: موانئ العريش وبورسعيد والإسكندرية سيكون لهم أهمية كبرى فى البحر المتوسط

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفوق ميناء بورسعيد على مينا هونج كونج الشهير في الترتيب العالمي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموانئ.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة البنية الأساسية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ساهمت في الارتقاء بجميع الموانئ المصرية، مبينا أن ميناء السخنة سيكون (الفرود الجديد) بالموانئ خلال شهور، كما سيكون أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار الخبير والمفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر نجحت في إنشاء رصيف سياحي وبضائع متعددة الأغراض، لافتا إلى أن ميناء العريش وميناء بورسعيد وميناء الإسكندرية سيكون لهم الترتيب والدرجة الأولى في البحر المتوسط.