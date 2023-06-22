إحياء سلالة من البن الأفريقي المقاوم للحرارة ضمن مشروع تجريبي

أعلنت حكومة سيراليون أنه تمت بنجاح زراعة سلالة من البن المقاوم للحرارة، بعدما فقدت إمكانية المنافسة على المستوى التجاري قبل ما يربو على 50 عاما، وذلك ضمن مشروع تجريبي في الدولة التي تقع غربي أفريقيا، بدعم من شركة "سوكافينا إس إيه"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتثمر هذه السلالة، التي تحمل اسم كوفيا ستينوفيلا، حبوبا بمذاق مماثل لبن أرابيكا، النوع القياسي للبن عالي الجودة، في درجات حرارة أعلى بـ 7 درجات مئوية، وفقا لبيانات سابقة من "سوكافينا".

وأضافت الحكومة في بيانها أن هذه السلالة ينظر إليها باعتبارها حلا محتملا لحماية صناعة القهوة في العالم من الاحترار الكوني.