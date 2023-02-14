مرتضى منصور يعلن تجديد عقد سيف جعفر والمثلوثي مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، تجديد عقد ثنائي الفريق الأبيض سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي.
وقال منصور في تصريحات عبر قناة ناديه: «نجحنا في تجديد عقد اللاعب التونسي حمزة المثلوثي لمدة موسمين قادمين».
وأضاف: «كما تم تجديد عقد سيف جعفر لمدة 4 سنوات قادمة، حتى صيف 2027».
وتابع منصور: «أطالب جماهير الزمالك بالابتعاد عن صفقات النادي، وما ينشر في وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق».
وأتم: «البعض يروج شائعات من أجل رفع سقف التوقعات بأن الزمالك سيضم ميسي، ثم تأتي المفأجاة بوجود لاعب آخر، مما يصيب الجماهير بالإحباط».