مرتضى منصور يعلن تجديد عقد سيف جعفر والمثلوثي مع الزمالك

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، تجديد عقد ثنائي الفريق الأبيض سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة ناديه: «نجحنا في تجديد عقد اللاعب التونسي حمزة المثلوثي لمدة موسمين قادمين».

وأضاف: «كما تم تجديد عقد سيف جعفر لمدة 4 سنوات قادمة، حتى صيف 2027».

وتابع منصور: «أطالب جماهير الزمالك بالابتعاد عن صفقات النادي، وما ينشر في وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق».

وأتم: «البعض يروج شائعات من أجل رفع سقف التوقعات بأن الزمالك سيضم ميسي، ثم تأتي المفأجاة بوجود لاعب آخر، مما يصيب الجماهير بالإحباط».