خفر السواحل اليوناني ينقل 145 مهاجرا من نهر على حدود تركيا

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نقل خفر السواحل اليوناني 145 مهاجرا إلى بر الأمان من جزيرة صغيرة في نهر إيفروس على الحدود مع تركيا، الكثير منهم قصر.

وصرح متحدث باسم حرس الحدود للإذاعة الرسمية اليوم الخميس "المهاجرون في حالة جيدة ، ومعظمهم من العراق".

وقاد مهربون المهاجرين إلى ما وراء مواقع الحراس العسكريين والحدود الأتراك إلى الجزيرة التابعة لليونان رغم أنها تقع على الحدود التركية.

وبعد إنقاذهم، سوف يتلقون رعاية طبية ويتم نقلهم إلى مخيم للتسجيل.

ووفقا لوكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة، وصل قرابة 7 آلاف مهاجر إلى اليونان قادمين من تركيا منذ بداية العام.

ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وتقدم عصابات التهريب وعودا بنقل الأشخاص من اليونان إلى غرب أوروبا ووسطها، وغالبا تجعل الراغبين فى ذلك يدفعون آلاف اليوروهات مقابل الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

ويشعر الكثير من المهاجرين بأنه ليس أمامهم أي خيار سوى الدفع للمهربين على ضوء سياسات الهجرة الصارمة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، والأوضاع البائسة في بلادهم.