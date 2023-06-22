رئيس الوزراء الماليزي يواجه اختبارا رئيسيا في أولى انتخابات الولايات

بعد أقل من عام على تولي السلطة، سيخضع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وأجندته الإصلاحية الاقتصادية لاختبار خلال أول انتخابات في عدد من الولايات في ماليزيا في ظل حكومة الوحدة التي يرأسها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بحل برلمان ولاية كيلانتان اليوم الخميس، مما يمهد الطريق أمام الانتخابات المحلية لتجرى خلال 60 يوما.

وسيحذو حذوها خمس ولايات أخرى، وينظر إلى الانتخابات بوصفها استفتاء على أنور منذ تولى المنصب عقب أكثر انتخابات عامة مثيرة للانقسام في ماليزيا. ويسيطر أنور وحلفاؤه على ثلاث من أصل الست ولايات التي تشملها الانتخابات.

ويمكن أن تبت الانتخابات فيما إذا كان أنور سوف يبقى في السلطة رئيسا للائتلاف الذي أقصى عقودا من الخصومة لتشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي.

يمتلك أنور أغلبية الثلثين في البرلمان ولكن في حال كان أداء الأحزاب الحاكمة سيئا على مستوى الولايات، فربما يكون هو وسياساته التي تستهدف الإعانات وخفض الدين العام المتصاعد في خطر حال أعاد حلفاؤه تقييم دعمهم.