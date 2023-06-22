قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العديد من الزعماء يواجهون خيارًا مميتًا؛ إما خدمة الدين أو سد احتياجات الشعوب.

وأضاف ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن بعض الدول تنفق على الديون أكثر مما تنفق على الخدمات الصحية، الأمر الذي ينذر بآثار مروعة على الأجيال المقبلة.

ولفت إلى أن هناك 52 دولة في حالة عجز عن دفع ديونها، بينها أغلب الدول الأقل تقدما والـ50 الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، محذرًا من أن عشرات دول من الممكن أن تنضم إليها.

وأكمل: «الوضع لا يطاق، والهندسة المالية الدولية فشلت في إيجاد شبكة أمن عالمية لحماية تلك الدول»، قائلًا إن تلك الهندسة بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت تعكس - مع بعض التعديلات التي أدخلت عليها - توازن القوى السياسية والاقتصادية في العالم آنذاك.

ونوه بأن الهندسة المالية الدولية «عفا عليها الزمن» ولا تعمل بشكل جيد وغير عادلة، بعد 80 عامًا، كما أنها غير قادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم في القرن 21.

واستطرد: «نحن في عالم متعدد الأطراف ويتميز بتوترات جيوسياسية، المؤسسات المالية صغيرة ومحدودة؛ الأمر الذي لا يسمح لها القيام بمهمتها ومساعدة الجميع، وعلى رأسها الدول الأقل صعفًا».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.