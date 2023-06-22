تحديد موعد أول ظهور لبنزيما وكانتي مع اتحاد جدة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للاندية الابطال "البطولة العربية".

وتقام البطولة العربية في السعودية خلال الفترة من 27 يوليو و12 أغسطس المقبلين، بمشاركة 16 فريقًا، حيث تم توزيع الفرق على 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي على "تويتر" مواعيد مباريات البطولة كاملة.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة العربية فريق الاتحاد السعودي الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد، بالإضافة إلى الوافدين الجدد كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، ونوجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق.

وتبين أن الثنائي الجدد كريم بنزيما ونوجولو كانتي سيلعبان أول مباراة لهما مع اتحاد جدة يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقي مع فريق الترجي التونسي على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

على أن تقام المباراة الثانية لاتحاد جدة مع الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي والهلال السوداني في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 30 يوليو المقبل.

أما الجولة الثالثة لاتحاد جدة في البطولة العربية ستكون أمام الشرطة العراقي مساء يوم 2 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد في السادسة مساء.

وحال تأهله، يلعب اتحاد جدة مباراة الدور ربع النهائي يوم السبت الموافق 5 أغسطس.

في حال تأهله كمتصدر سيلعب ضد وصيف المجموعة الثانية بملعب مدينة الملك فهد بالطائف، الساعة التاسعة مساءً.

أما في حال تأهل في المركز الثاني سيلعب اتحاد جدة مع متصدر المجموعة الثانية بملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، الساعة السادسة مساء.