بوتين: الخبراء الروس مستعدون للمساعدة في القضاء على تفشي الأمراض الخطيرة بالعالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد الخبراء الروس للمشاركة في القضاء على تفشي الأمراض الخطيرة المعدية في العالم.

وقال بوتين، في برقية للمشاركين بالمؤتمر العلمي والعملي الدولي بعنوان "التهديدات العالمية للسلامة البيولوجية"، إن الخبراء الروس مستعدون للمشاركة بنشاط في القضاء على حالات تفشي الأمراض المعدية الخطيرة في مختلف مناطق العالم.

وأضاف الرئيس الروسي في برقيته بحسب بيان لـ "الكرملين" اليوم الخميس، أن روسيا تؤيد تعزيز الآليات، التي تعيق تطوير الأسلحة البيولوجية والسامة.

وانتقد بوتين محاولات بعض الدول استغلال المشكلات الدولية الراهنة لضمان أمنها البيولوجي على حساب الآخرين، مؤكدا ضرورة تعزيز الآليات فوق الوطنية، التي تمنع تطوير وانتشار الأسلحة البيولوجية والسامة.

وأشار إلى أن التفاعل الدولي لهذه الأغراض يجب أن يتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدول.