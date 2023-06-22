الكرملين: تصريحات زيلنيسكي حول تخطيطنا لهجوم على مفاعل زابوريجيا كذبة أخرى

نفي الكرملين، اليوم الخميس، اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى موسكو بالتخطيط لهجوم على محطة زابوريحيا النووية جنوب أوكرانيا.

ووصف الكرملين تصريحات زيلنيسكي بـ"كذبة أخرى"، وقال إن فريقا من المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة زار المحطة ومنح كل شيء تصنيفا عاليا، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على محطة زابوريحيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، تضم ستة مفاعلات، بعد فترة وجيزة من بدء حربها في أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

وقال زيلينسكي، في بيان مصور في وقت سابق اليوم، ان "المخابرات تلقت معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو القيام بعمل إرهابي في محطة زابوريجيا النووية، عمل إرهابي سيترتب عليه خروج إشعاعات نووية... حضروا كل شيء لهذا العمل".

وأضاف زيلينسكي أن كييف أطلعت جميع الشركاء الدوليين على هذه المعلومات. ولم يذكر زيلينسكي الدليل الذي استندت إليه وكالات المخابرات للتأكد من هذه المعلومات.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يومين من اتهام رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية لروسيا "بتلغيم" مياه التبريد التي تُستخدم للحفاظ على برودة المفاعلات في محطة زابوريجيا.