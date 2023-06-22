مرتضى يجتمع باللجنة الفنية في الزمالك بحضور الجهاز الفني

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عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع بعض أعضاء اللجنة الفنية بالنادي، في حضور كل من مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى.

وجاءت الجلسة داخل مقر النادي حيث حرص مرتضى على الجلوس مع أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة وكذلك أعضاء الجهاز الفني وبعض النجوم السابقين أمثال جمال حمزة.

وجاءت الجلسة في إطار ودي، حيث يسعى مرتضى – الذي صدر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه – التعرف على آخر المستجدات فيما يخص فريق الكرة وكذلك الصفقات الجديدة التي يسعى النادي لحسمها في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء الجمعة بإستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.